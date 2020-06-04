Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону в рамках реконструкции снесли здание лицея №20 имени Поляничко. Образовательное учреждение на 4 тыс. мест находилось в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет, передаёт ИА REGNUM.

«Вот и не стало лицея 320. Огромное здание на [улице] Металлургической на 4 тыс. учеников пережило [Великую Отечественную] войну и простояло почти 100 лет, но рухнуло за один день», — написал подписчик паблика «Ростов главный».

ИА REGNUM напоминает, что городские власти рассчитывают открыть обновлённый лицей для школьников в 2021 году. На реконструкцию было направлено 712,4 млн рублей.

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