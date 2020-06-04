Москва, , 18:00 — REGNUM Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность повторения событий 2010 года, когда из-за аномальной жары Москву заволокло дымом с торфяников. Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что повторение такого сценария в 2020 году невозможно.

Синоптик отметил, что, хотя лето 2020 года и будет теплее обычного, экстремальной жары метеорологи не ожидают. Следующая неделя в Москве станет аномально теплой. Однако, считает Тишковец, далее температура вернется к обычным показателям: «Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температур будет ослабевать».

Напомним, зима в Москве была рекордно тёплой, а конец весны ознаменовался обильными осадками.