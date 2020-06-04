Рязань, , 17:59 — REGNUM Испытания лекарственного средства от новой коронавирусной инфекции начали в Рязанской области. Клинические исследования проходят три препарата, сообщили 4 июня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Тесты на коронавирус Mos.ru

Тестирование ведут на базе областной клинической больницы. Один из препаратов создан на основе японского фавипиравира. По наблюдениям медиков, уже спустя четыре дня после начала лечения этим лекарством у пациентов тест на коронавирус показывает отрицательный результат. Специалисты также отмечают нормализацию температуры и положительные изменения в лёгких.

«Российский препарат, который исследуют в нашей ОКБ, уже называют «таблетка надежды». Ожидается, что он не будет продаваться в аптеке, а только применяться для пациентов стационара с заболеванием средней степени тяжести. Препарат уже внесён в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — отметил губернатор рязанской области Николай Любимов.

В рязанской ОКБ начинают клинические исследования ещё двух других препаратов для лечения тяжёлой формы коронавируса. Медучреждение стало одной из пяти клиник России, где проводятся такие тестирования.