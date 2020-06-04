Рязань, 4 июня 2020, 17:59 — REGNUM Испытания лекарственного средства от новой коронавирусной инфекции начали в Рязанской области. Клинические исследования проходят три препарата, сообщили 4 июня в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Тестирование ведут на базе областной клинической больницы. Один из препаратов создан на основе японского фавипиравира. По наблюдениям медиков, уже спустя четыре дня после начала лечения этим лекарством у пациентов тест на коронавирус показывает отрицательный результат. Специалисты также отмечают нормализацию температуры и положительные изменения в лёгких.
В рязанской ОКБ начинают клинические исследования ещё двух других препаратов для лечения тяжёлой формы коронавируса. Медучреждение стало одной из пяти клиник России, где проводятся такие тестирования.