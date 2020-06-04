Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Разработчики Red Dead Redemption могут выпустить ремейк игры для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 3 июня сообщил портал CCN.

Информация была опубликована на известном форуме 4chan. Инсайдер утверждает, что сейчас студия Rockstar занимается реализацией проекта ремейка оригинальной Red Dead Redemption, и что новая игра получит не только переработанный «движок», но и совершено новый контент, связанный с побочными миссиями.

Кроме того, он написал, что в ремейк добавят функции из Red Dead Redemption 2. Согласно «утечке» вскоре Rockstar анонсирует этот проект, а релиз игры запланирован на начало 2021 года.

Релиз оригинальной Red Dead Redemption состоялся 18 мая 2010 года на консоляхPlayStation 3 и Xbox 360. Эта ролевая игра представляет собой вестерн от третьего лица с открытым миром.

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