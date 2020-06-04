Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия (Романова) признаки административного правонарушения. Об этом заявил общественник Михаил Томаткин.

Как передаёт «66.ру», в полиции признали, что в публичных выступлениях Сергия есть фрагменты, где усматривается возбуждение ненависти. Материалы переданы в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения.

Ранее схиигумена лишили права проповедовать, а после нарушения данного запрета запретили в священнослужении.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий известен как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской. В местных СМИ его называют «главой секты царебожников».

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