Кронштадт, Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщениям жителей о некачественных продуктах питания, входящих в детские продуктовые наборы.

Прокуроры проверят и выяснят, действительно ли в продуктовых наборах была подмена консервов сайры на селедку, а также находились продукты с истекшим сроком годности. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько жителей Кронштадта, которое получили продуктовые наборы за май, пожаловались на некачественную продукцию, которую получили.

«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства со стороны лиц, ответственных за соблюдение качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов, опросит причастных лиц», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.

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