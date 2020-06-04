Белгород, , 17:46 — REGNUM С опережением на несколько дней открылось движение в северном направлении на развязке улиц Студенческая — Калинина в Белгороде. Объект строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет федеральных средств, сообщили 4 июня в пресс-службе мэрии.

Движение на развязке открывают поэтапно. 4 июня автомобилисты уже смогли проехать в северном направлении — в сторону АСК «Вираж», к вечеру заработают все четыре полосы по улице Студенческой. Предварительно 22 июня откроется движение в центр города, а к 1 августа объект полностью будет полностью готов к эксплуатации.

Работы на путепроводе начались в декабре 2019 года.