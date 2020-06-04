Киев, 4 июня 2020, 17:37 — REGNUM На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, который может позволить министерству юстиции начать продажу ненужных тюрем.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Об этом 4 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что поскольку в госбюджете Украины средств на тюремную реформу нет, источники финансирования его ведомство находит самостоятельно.

«В случае принятия законопроекта 70% средств от продажи лишней недвижимости будет направлено на строительство новой и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры», — пообещал он.

Малюська отметил, что именно нехваткой средств объясняются все последние инициативы — в частности, платные камеры и частные СИЗО.

Дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале пока неизвестна.

Согласно официальной информации, на Украине в настоящий момент 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в скором времени.