Москва, , 17:50 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса аэропорт «Внуково» ускорит внедрение системы идентификации лиц. Об этом 4 июня сообщил председатель совета директоров компании «Международный аэропорт «Внуково» Виталий Ванцев в ходе прямого эфира издания «Ведомости» «Как преодолеть кризис? Прямая речь».

Ванцев отметил, что пандемия коронавируса не повлияла на стратегию развития аэропорта, но, вероятно, повлияла на тактику.

«Если использовать систему идентификации лиц и все те технологии, которые сегодня существуют, то вот эти контакты [пассажира с сотрудниками аэропорта — прим. ред.] можно убрать», — заявил Ванцев, добавив, что таким образом можно снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Ванцев выразил надежду на то, что международное сообщение может возобновиться в июле.

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