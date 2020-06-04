Шебекино, Белгородская область, , 17:38 — REGNUM На принудительное лечение на основании постановления следствия направил суд жителя города Шебекино Белгородской области. 41-летний мужчина убил своего знакомого за юношеские обиды, сообщили 4 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступление произошло в феврале 2020 года. Шебекинец встретил на улице своего старого знакомого. Он пошёл за ним, возле гаражных боксов на улице Генерала Шумилова спровоцировал конфликт и нанёс «юношескому обидчику» 13 ножевых ранений, Пострадавший скончался на месте.

Установлено, что мужчина ранее уже проходил курс лечения за совершение убийства. Эксперты подтвердили у него психическое расстройство. Постановлением суда он освобождён от уголовной ответственности из-за невменяемости и отправлен на принудительное интенсивное лечение в специнтернат.