Ижевск, , 17:26 — REGNUM На территории двух населенных пунктов Удмуртии объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующие документы подписал глава республики Александр Бречалов.

В частности, ограничительные мероприятия вводятся в муниципальном образовании «Девятовское» Сарапульского района и в МО «Удмурт-Тоймобашское» Алнашского района.

Неблагополучными пунктами являются деревня Удмуртский Вишур Алнашского района и деревня Дикуши Сарапульского района.

Ограничительные мероприятия будут действовать до их отмены отдельными документами.

ИА REGNUM напоминает, на прошлой неделе карантин по бешенству был объявлен также в двух населенных пунктах. В муниципальных образования «Большекиварское» Воткинского района и «Мукшинское» Якшур-Бодинского района.