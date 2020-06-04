Брянск, , 17:23 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана опекуну семилетней истощённой девочки в Брянске. Решение принял Бежицкий районный суд города, сообщили 4 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Опекуну малолетнего ребёнка предъявлено обвинение в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По ходатайству следователей Бежицким районным судом Брянска обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Девочка сейчас находится в больнице, уполномоченному по правам ребёнка в Брянской области уже поступило обращение от новой приёмной семьи.

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