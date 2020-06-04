Рига, , 17:06 — REGNUM В Латвии за минувшие сутки скончался пациент с COVID-19. Умерший находился в возрастной группе от 80 до 85 лет, страдал рядом хронических заболеваний. Об этом 4 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, всего от COVID-19 в стране скончались 25 человек.

Кроме того, за последние 24 часа число выявленных случаев заражения коронавирусом в стане увеличилось на три. В течение 24 часов медики провели 1486 тестов, общее количество обследованных превысило 114 450. В стационарах находятся 10 человек, состояние троих из них тяжёлое. За всё время с начала пандемии 165 человек, находившиеся на лечении в больницах, были выписаны.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.