Йошкар-Ола, , 17:04 — REGNUM В Марий Эл для голосования по изменениям в Конституцию РФ будут работать 533 участка. В это число входят 13 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, сообщает пресс-служба ЦИК республики.

В работе избирательных комиссий всех уровней в регионе принимают участие более 5 тыс. человек.

В списке избирателей на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года внесены 539 829 человек.

1 июля для обеспечения открытости и доступности процесса голосования в центризбиркоме республики будет работать информационный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по изменениям в Конституции РФ будут проводиться не только в день 1 июля, но и в течение шести дней до указанной даты. Кроме того, будет работать система для голосования в месте пребывания «Мобильный избиратель». В населенных пунктах, где нет избирательных участков, голосование будет проводиться на придомовых территориях.