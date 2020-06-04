Токио, , 17:04 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны около 25 минут геймплея (игрового процесса) англоязычной версии предстоящей ролевой игры «Хвост феи» (Fairy Tail) по популярному аниме-сериалу. Ролик был опубликован 4 июня на портале Game Rant.

По мнению редакции издания, разработчики решили выпустить новый геймплейный трейлер, чтобы подогреть интерес поклонников популярного шоу, поскольку проект столкнулся с рядом задержек. В видео показано много диалогов, все разговоры персонажи ведут на японском языке, однако в игре присутствуют субтитры.

В феврале 2020 года разработчики сообщили, что они вынуждены были перенести релиз Fairy Tail на июнь. В мае стало известно, что выход «Хвоста феи» вновь откладывается, на этот раз на июль 2020 года. Пока создатели игры не назвали точную дату релиза.

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