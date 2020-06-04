Псков, , 17:06 — REGNUM Полиция Псковской области будет без предупреждения штрафовать родителей, чьи дети гуляют на детских площадках несмотря на установленный запрет. Об этом 4 июня во время совещания с медицинскими работниками заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, коронавирусная инфекция в регионе распространяется несколькими способами: из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований, халатности, а также бытовым контактом с заболевшими.

Ведерников указал, что региональные власти делают всё возможное, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, однако не дают «выйти на плато» сами жители. Несмотря на многочисленные послабления, а также сохранение возможности беспрепятственно гулять на открытом воздухе и посещать общественные пространства с некоторыми оговорками, люди всё равно нарушают установленные запреты на нахождение на детских площадках.

До недавнего времени с родителями детей работали правоохранительные органы, которые вели беседы и просвещали о причинах, из-за которых гулять на детских площадках нельзя. Однако нашлись и те, кто установленные временны правила нарушали, из-за чего, как отметил Михаил Ведерников, регион продолжает отмечать рост заболеваемости.

«С сегодняшнего дня полиция будет составлять протоколы и выписывать штрафы без предупреждения», — заявил губернатор Псковской области.

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