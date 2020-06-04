Курск, , 16:38 — REGNUM В Курской области с 8 июня во всех детских садах планируют открыть дежурные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас в регионе работают 248 дежурных групп, в том числе 52 — в областном центре. При этом с учётом количества вернувшихся к работе учреждения мест в дежурных группах курянам не хватает.

Чтобы устроить ребенка в дежурную группу, родители должны подать директору учреждения заявление и справку из поликлиники по месту жительства.

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