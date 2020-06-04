Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM В Ленинградской области можно будет проголосовать по поправкам к Конституции РФ вне зависимости от места регистрации. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жители России, находящиеся на территории Ленинградской области, но не зарегистрированные там, могут обратиться с заявлением о желании голосовать по месту пребывания. Для этого достаточно обратиться в МФЦ, в пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий или дистанционно — на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» с 5 по 21 июня. Кроме того, с 16 по 21 июня такие заявления можно подать также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

«Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ участнику голосования необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности, выдаваемое органом внутренних дел Российской Федерации», — отметили в областной администрации.

Пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий Ленобласти работают с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 14:00. Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий муниципальных районов и городского округа Ленинградской области можно узнать в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома.

«Досрочное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 по 30 июня, как на избирательных участках, так и на дому — по предварительному заявлению гражданина», — указали в пресс-службе.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00 как на участках для голосования, так и на дому.