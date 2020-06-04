Москва, , 16:30 — REGNUM Состоялся телефонный разговор главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе него были обсуждена ситуация с распространением коронавируса в регионе, а также соблюдение прав медиков, лечащих пациентов с COVID-19, сообщили 4 июня в пресс-службе СКР.

Глава Чечни рассказал о положительной динамике в преодолении угрозы распространения коронавируса и, в частности, о том, что регион уже перешел ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных режимом повышенной готовности. Он также отметил, что власти Чечни предприняли все меры «для своевременного решения проблем медиков, работающих в напряженных условиях».

Глава СКР отметил, что в случае поступления жалоб от медицинских работников, сотрудники республиканского управления СКР будут принимать все меры для восстановления их прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета РФ и Генеральная прокуратура РФ потребовали провести проверки в ряде субъектов Северного Кавказа из-за многочисленных жалоб медиков на нарушения их прав при получении стимулирующих выплат.

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