Южноуральск, Челябинская область, , 16:28 — REGNUM В Челябинской области 43-летний житель Южноуральска осуждён за причинение тяжкого вреда женщины, повлекшего её смерть. Об этом сообщает областное управление СКР.

Трагедия произошла вечером 29 29 сентября 2019 года. Гражданин, будучи пьяным, ударил свою знакомую ногами и руками в жизненно важные части тела. Женщина скончалась, а нападавший спрятал её труп на балконе.

Тело женщины нашли 3 октября судебные приставы, которые собирались доставить гражданина в суд для участия в рассмотрении другого дела. Ему назначено девять лет колонии строгого режима.