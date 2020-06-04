Москва, , 16:34 — REGNUM На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара. Об этом 4 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики ожидают, что уже 10 июня температура воздуха в Москве поднимется до 31 градуса тепла. Вероятность того, что прогноз сбудется, велика, однако метеорологи все же не исключают, что такой жары в Москве пока не будет. Вильфанд пояснил, что детализированные среднесрочные прогнозы могут быть весьма точными, если срок прогноза — ближайшие пять-шесть суток. Однако далее прогнозы теряют точность.

Гидрометцентр ранее сообщил, что в пятницу днем в Москве воздух прогреется до 19−21 градуса тепла, в субботу станет на несколько градусов теплее — до 24 градусов тепла. В воскресенье рост температуры воздуха продолжится, ожидается 25−27 градусов тепла. В понедельник и вторник метеорологи прогнозируют 23−28 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, уточнил, что, хотя следующая неделя и будет теплой, в начале недели возможны локальные кратковременные дожди с грозами.

Синоптик отметил, что потепление в московском регионе связано со сменой направления атмосферных потоков. «Вместо холодного полярного воздуха к нам начнет поступать более теплый воздух из южных широт», — сказал он. Повлияет также и то, что облаков станет меньше, а значит, солнце будет прогревать воздух лучше.

Напомним, конец мая — начало июня в Москве ознаменовались проливными дождями. Четверг 4 июня 2020 года, как ожидают синоптики, станет самым дождливым 4 июня в истории метеорологических наблюдений. Выпасть может до 2/3 месячной нормы осадков.

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