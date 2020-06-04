Казань, , 17:07 — REGNUM Познавательная смена онлайн-лагеря «Нескучные каникулы» стартовала в Казани, сообщает пресс-служба городского управления образования.

Эта программа будет интересна школьникам младших и средних классов. Перечень проводимых мероприятий включает в себя несколько направление: знания и умения, здоровье, общение с психологом. Кроме того, дети в онлайн-режиме смогут узнать о важности сохранения окружающей среды, научаться познавать тонкости общения, приобщатся к миру творчества, научаться создавать модели роботов.

На электронной платформе управления образования ежедневно с 9:00 до 15:00 педагоги проведут занятия и мастер-классы с учетом интересов и возраста ребят. Такая онлайн-смена продлится до 30 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах с 1 июня начали работать онлайн-лагеря. Всего планируют провести две смены.

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