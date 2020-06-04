Стокгольм, , 16:15 — REGNUM Въезд в Швецию сезонным рабочим будет разрешён со следующей недели — с 8 июня, сообщили 4 июня в пресс-службе шведского правительства.

Речь идёт о людях, которые намерены приехать в Швецию на заработки и временно будут трудоустроены на лесохозяйственных, сельскохозяйственных предприятиях, а также фирмах, занятых в сфере огородничества.

Вышеуказанные сферы названы шведской стороной «критически важными» для экономики страны. Также разрешается въезд в страну людям, ранее получившим вид на жительство, но оказавшимся за её пределами из-за пандемии.

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Напомним, в Швеции сохраняется, пока до середины этого месяца, запрет на въезд из стран, не входящих в Европейский союз.

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