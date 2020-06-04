Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Американская певица Бейонсе призывает своих поклонников сосредоточиться на поисках справедливости для убитого Джорджа Флойда, об этом она пишет в своем Instagram.

Флойд, безоружный чернокожий мужчина, умер в полицейском участке после того, как бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин прижимал колено к его шее в течение почти девяти минут во время ареста. Его смерть вызвала волну демонстраций в Соединенных Штатах и по всему миру.

Обладатель премии «Грэмми» поделилась сообщением, в котором опубликована аэрофотосъемка тысяч демонстрантов движения Black Lives Matter, заполнивших улицы Миннеаполиса. К фото прилагались слова: «Мир объединился для Джорджа Флойда. Мы знаем, чтсо впереди нас ждет долгий путь. Давайте же оставаться сплоченными и сосредоточенными в нашем призыве к подлинной справедливости».