Москва, , 16:11 — REGNUM Жители Москвы, желающие посетить Многофункциональный центр, получат возможность сделать отдельный пропуск для передвижения по городу. Об этом говорится в указе, размещённом на портале мэра и правительства Москвы.

МФЦ Domowenock.cuzya

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в указе.

Таким образом, теперь москвичам не потребуется использовать лимит поездок по личным целям, который составляет не более двух поездок в неделю.