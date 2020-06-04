Волгоград, , 16:19 — REGNUM Приговор в отношении бывшего начальника отдела СУ СК РФ по Волгоградской области вынесен 4 июня в Волгограде, сообщает пресс-служба облсуда. Его уличили в мошенничестве — за 200 тысяч рублей он якобы мог помочь в назначении заинтересованного лица на должность судьи.

Установлено, что экс-следователь пообещал некоему гражданину назначить его родственницу на должность мирового судьи за 200 тысяч рублей, используя свои личные связи в судебной системе. Деньги обвиняемый получил, использовал их по своему усмотрению, и некоторое время рассказывал потерпевшему о своих «хлопотах». Мошенничество раскрыли сотрудники регионального УФСБ.

Приговором Центрального районного суда Волгограда бывший следователь признан виновным, осуждён на 1,6 года лишения свободы с запретом на два года занимать должности на госслужбе. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установив испытательный срок на один год и шесть месяцев. Приговор ещё может быть обжалован.