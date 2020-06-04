Москва, , 16:05 — REGNUM Жители России не намерены из-за пандемии коронавирусной инфекции отказываться от летнего отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом Яндекс.Путешествия. О намерении отдохнуть этим летом заявили 76% опрошенных.

При этом большая часть из них планируют отпуск на август (45%). Отдохнуть в июне хотят только 14% респондентов. При этом 65% принявших участие в опросе хотели бы провести летний отпуск в России, а 35% — за границей. Среди последних почти треть выразила готовность отказаться от зарубежной поездки и отдохнуть на российских курортах, в случае, если границы летом не откроют.

Самыми популярными российскими местами отдыха стали Сочи и курорты Краснодарского края, а также Крым, Санкт-Петербург, Байкал, Алтай.

За рубеж жители России охотнее бы поехали в Турцию, Италию. Грецию, а также на Кипр.

63% респондентов ответили, что в этом году планируют провести отпуск дома или на даче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что поездки за рубеж из-за ситуации с коронавирусом остаются крайне нежелательными. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что в целом, планируя отпуск предстоящим летом, гражданам следует «исходить из того, что риск заболевания остаётся».

Также не торопиться строить планы на отдых за рубежом жителей страны призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.