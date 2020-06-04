Москва, , 16:07 — REGNUM Московских автомобилистов призвали соблюдать осторожность на дорогах, в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) в Twitter.

«Синоптики обещают сегодня сильный дождь, а в некоторых районах грозу и ветер до 17 м/с. Пожалуйста, будьте осторожны! Погода шепчет остаться дома», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что 4 июня 2020 года может побить рекорд по количеству выпавших осадков. Ожидается, что до конца дня выпадет 50 миллиметров, что составляет две трети месячной нормы.

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