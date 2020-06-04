Махачкала, , 16:06 — REGNUM Более 178 тыс. деревьев высажено в Дагестане в рамках всероссийской акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В посадке саженцев приняли участие более 10 тыс. жителей республики, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе регионального комитета по лесному хозяйству.

Отмечается, что Дагестан как самый южный регион России первым из субъектов страны присоединился к акции. Так, 29 февраля в пригороде Махачкалы были высажены первые 500 саженцев деревьев породы вяз. К настоящему времени посадочные работы в рамках данной акции в республике завершены.

Напомним, в рамках акции «Сад памяти» на территории России планируется посадить 27 млн деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Посадка саженцев продлится до 22 июня.