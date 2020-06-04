Копенгаген, , 16:00 — REGNUM Компания LEGO просит магазины игрушек перестать рекламировать наборы конструктора, в которых есть изображения полиции или Белого дома. Об этом 3 июня сообщило игровое издание Kotaku.

Представители многих торговых сетей получили письма с просьбой остановить рекламу конструкторов LEGO с изображением полиции или Белого дома из-за массовых протестов в США. При этом наборы не были сняты с продажи.

Напомним, датская компания LEGO была основана в 1932 году. Она специализируется на производстве фирменных наборов-конструкторов для детей и взрослых.

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