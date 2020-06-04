Ташкент, , 15:58 — REGNUM В Навоийской области Узбекистана выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 17:00 (15:00 мск) в республике обнаружили 3909 случаев заражения, в том числе 94 — за минувшие сутки. Выздоровели 3082 человека, скончались 16 пациентов. В больницах остаются 811 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня в Узбекистане откроют гостиницы, тренажерные залы, бассейны, религиозные организации и учебные центры. Очередной этап отмены ограничительных мер ожидается с 15 июня.

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