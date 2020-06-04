Минск, , 15:58 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки возросло на 685 и стало составлять 45 981. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

«Зарегистрирован 45 981 человек с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за последние 24 часа в стране от умерли 5 пациентов, в результате чего общее количество летальных исходов выросло до 253.

При этом уточняется, что в Белоруссии 21 162 пациента вылечились от нового заболевания и что суммарное число проведенных в республике тестов на коронавирус на данный момент составляет 585 065.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Ирана Хасан Рухани считает ситуацию, сложившуюся на данный момент с распространением коронавируса в стране, неопределенной.