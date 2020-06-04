Белгород, , 16:09 — REGNUM Апелляцию трёх организаторов незаконной миграции отклонил Белгородский областной суд. Мужчины сначала на локомотиве, а затем такси переправили с Украины в Россию двух иностранцев, сообщили 4 июня в пресс-службе облсуда.

Как следует из материалов суда, в мае — июне 2019 года некий гражданин, проживающий на Украине, договорился с двумя гражданами о незаконном провозе в Россию иностранцев. Один из них, машинист локомотива локомотивного депо в Харьковской области, за деньги перевёз в Белгородскую область двух граждан Азербайджана. Второй обвиняемый, таксист, в приграничном районе встретил нелегалов и должен был за деньги доставить их в другие населённые пункты России. Водитель привлёк к этой схеме ещё одного своего знакомого таксиста. Иностранцев довезли до Белгорода, где они попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

В судебном заседании вину в преступлении признал только машинист локомотива. В феврале 2020 года Валуйским районным судом мужчины были признаны виновными в организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию РФ, совершённой группой лиц по предварительному сговору и осуждены к лишению свободы от года до двух лет шести месяцев. Областной суд оставил наказание в силе.