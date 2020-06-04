Самара, , 16:23 — REGNUM Приглашенным гостям на парад Победы в Самаре будут выдавать средства индивидуальной защиты. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на очередном заседании областного оргкомитета «Победа».

По словам заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, на площади Куйбышева уже начали монтировать трибуны. На это торжественное мероприятие планируют пригласить около пяти тысяч человек. Волонтеры будут раздавать приглашенным гостям средства индивидуальной защиты и воду. На трибунах будет соблюдаться рекомендуемая дистанция. За этим будут следить добровольцы.

Отмечается, что чиновники пока не решили вопрос с участием зрителей в параде Победы. Они подчеркивают, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Сообщается, что вечером прогремит праздничный салют из 30 залпов.

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