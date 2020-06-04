Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Онлайн-презентация PC Gaming Show была перенесена в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом 4 июня сообщает портал PCGamer.

Теперь анонсы новых игр можно будет увидеть лишь 13 июня 2020 года. Представители PCGamer отмечают, что это решение было принято, чтобы дать людям больше времени на высказывания и демонстрации в рамках движения Black Lives Matter.

Напомним, PC Gaming Show — это специальное мероприятия, на котором различные разработчики анонсируют новые игры для PC. В 2020 году оно пройдёт в онлайн-формате.

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