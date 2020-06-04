Бишкек, , 15:46 — REGNUM Правительство Киргизии одобрило инициативу министерства иностранных дел о продлении срока действия «зеленого коридора» для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих возможности уехать из страны по причине закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Киргизстанские чиновники учли, что республика возобновит международное пассажирское авиасообщение с другими государствами не раньше 15 июня, а потому «зеленый коридора» будет действовать до 1 июля.

Таким образом, иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые в настоящее время находятся в Киргизии, смогут выехать из республики в срок до 1 июля 2020 года без оформления выездных виз и требования наличия регистрации по месту пребывания.