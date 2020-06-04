Найроби, , 16:12 — REGNUM Шесть сотрудников полиции Кении обвиняются в убийствах граждан во время комендантского часа, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«После расследования, проведенного надзорными органами, шесть сотрудников правопорядка были арестованы и будут привлечены к уголовной ответственности», — отметила в комментарии агентству председатель независимого органа по надзору за полицией Анна Макори.

По версии следствия, во время комендантского часа в Кении, введенного 16 мая, сотрудники правопорядка убили по меньшей мере 21 человека, нарушивших условия карантина.

Всего в адрес полиции было подано 87 жалобы за непропорциональное применение насилия.