Вашингтон, , 15:41 — REGNUM В стратегической игре Civilization VI внезапно перестала работать функция кроссплея между PC и Mac. Об этом 3 июня сообщило издание Kotaku.

Причиной этой ошибки стал недавний выход дополнения Maya & Gran Colombia, которое добавляет в игру две новые цивилизации. Разработчики обещают, что до конца июня 2020 года кроссплей снова заработает.

Напомним, Sid Meier’s Civilization VI — это глобальная пошаговая стратегия, разработанная студией Firaxis Games. В ней геймерам предстоит победить множество оппонентов, развивая свою цивилизацию на протяжении различных исторических эпох.

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