Бишкек, , 15:40 — REGNUM В министерстве транспорта и дорог Киргизии состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам профилактики коронавирусной инфекции после возобновления международного авиасообщения. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники совещания отметили необходимость требовать наличия у всех прибывающих в республику пассажиров справок об отсутствии коронавируса, полученных за три — пять дней до вылета в Киргизию.

Представители авиакомпаний выступили против, аргументируя это тем, что введение требования о наличии справок повлечет за собой дополнительные расходы со стороны пассажиров.

Однако чиновники минздрава высказались о логичности введения требования обязательного наличия справок об отсутствии коронавируса, поскольку только такой способ позволяет эффективно противодействовать завозному заражению.

В итоге представители авиакомпаний согласились с обоснованностью такого требования.