Тель-Авив, Израиль, , 15:43 — REGNUM До 7 лет тюрьмы грозит жителю Израиля, злостно нарушившему предписания о нераспространении коронавируса, сообщают «Вести» (Израиль).

В случае, о котором сообщил минздрав Израиля, речь идет о действительно вопиющем нарушении, когда карантинные меры были нарушены подтвержденным больным и его родными. Мужчина, знавший о своем диагнозе, в конце мая отправился на многолюдное мероприятие по поводу похорон своего родственника в городе Ришон-ле-Цион.

Второе, похожее нарушение, имело место в Тель-Авиве, где другая семья шумно и многолюдно отпраздновала семейный праздник. Но в обоих случаях речь идет о нарушении пресловутой 218-й статьи, в которой говорится о преднамеренном распространении COVID-19.