Нур-Султан, 4 июня 2020, 15:37 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 12 067, сообщили 4 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
В Алма-Ате выявили 2741 случай заражения коронавирусом, Нур-Султане — 2344, Атырауской области — 1175, Карагандинской области — 1024, Чимкенте — 990. Выздоровели 6469 человек, скончались 48 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что после смягчения карантина наблюдается рост заболеваемости. Вместе с тем министр отметил, жесткий карантин может применяться только в критических ситуациях.
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