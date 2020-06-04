Владикавказ, , 15:34 — REGNUM В Северной Осетии установлены факты нарушения прав медработников в двух медучреждениях — санатория «Осетия» и республиканской психиатрической больницы. В результате того, что руководство этих учреждений своевременно не приняло нормативных правовых актов, медработники не получили стимулирующие выплаты.

Нарушены также и другие права сотрудников, сообщили 4 июня в прокуратуре республики. Так, в обсерваторе для лиц, прибывших из мест с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, который создан на базе санатория «Сосновая роща» (подведомственного санаторию «Осетия»), работники не выходят из него с марта 2020 года.

«Работа организована в круглосуточном режиме, а закрепленный персонал, занятый до окончания периода обсервации, не выезжает за его пределы», — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом из-за того, что руководство не прописало регламент выполнения работ, сотрудники не получили ежемесячные выплаты стимулирующего характера. Такие же нарушения установлены и в психиатрической больнице.

Прокуратура Затеречного района указала на нарушения и потребовала их устранений. В настоящее время меры принимаются, их исполнение находится под контролем надзорного органа.