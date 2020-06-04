Уфа, , 15:31 — REGNUM Строительство межмуниципального перинатального центра в Ишимбае займет два года. Об этом 4 июня сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, новый родильный дом жители Ишимбая просят построить с 2003 года. Правительство Башкирии приняло решение построить не просто роддом, а перинатальный центр, проектирование которого уже завершено.

Планируется, что строительные работы будут длиться на протяжении двух лет. Сейчас же в старом здании роддома был наведен порядок.

Радий Хабиров призвал жителей республики смело создавать семьи и рожать ребятишек. При этом он заверил, что строительство родильных домов, детских садов и школ в республике будет продолжено, не смотря ни на какие обстоятельства.

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