Ставрополь, , 15:29 — REGNUM Пятеро жителей Ставропольского края, пытавшиеся «продать» должность мэра одного из городов Дагестана, предстанут перед судом. Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 4 июни в пресс-службе Генпрокураторы РФ.

По данным следствия, в декабре 2019 года фигуранты дела пообещали жителю Дагестана за 10 млн рублей помочь занять должность главы города Избербаша, а также добиться прекращения проводимой в отношении него проверки. При этом они не имели на то реальной возможности. Для убедительности двое из злоумышленников представлялись высокопоставленными сотрудниками силовых ведомств.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий с участием потерпевшего преступная деятельность была пресечена. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Минераловодский городской суд Ставропольского края.