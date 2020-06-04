Москва, , 15:31 — REGNUM Готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы на данный момент составляет 54%. Об этом 4 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки одного из тоннелей БКЛ метро.

Он отметил, что на сегодняшний день проходка тоннелей завершена на 80%, а общестроительные работы — на 54%.

Генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков сообщил, что работы на БКЛ ведутся в соответствии с графиком. Уже готовы перегонные тоннели от станции «Авиамоторная» до станции «Сокольники». В целом строительная готовность участка «Авиамоторная» — «Савеловская» — «Нижегородская» — «Авиамоторная» составляет 66%. На участке ведется проходка трех тоннелей, в строительстве — четыре станции.

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