Северодвинск, Архангельская область, , 15:27 — REGNUM В Северодвинске началась антивирусная обработка мест общего пользования. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, на эти цели выделено 2,9 млн рублей.

«Обработка будет проводиться каждый день в течение двух недель. Для этого должны использоваться сертифицированные препараты, безвредные для человека животных и зелёных насаждений», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июня Северодвинск, где в числе зараженных уже более 1200 человек, будет закрыт на карантин.