Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Патриарший местоблюститель владыка Шио Грузинской православной церкви (ГПЦ) 4 июня во время проведения праздничного богослужения в монастырском комплексе Давид Гареджи выразил надежду на сохранение братских отношений с Азербайджаном. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Священнослужитель отметил, что для решения вопроса по урегулированию спора о грузино-азербайджанской границе назначили новую комиссию. Он выразил надежду, что ее члены будут более принципиальными, чем в предыдущей, и это поможет им принять справедливое решение.

«Я хочу сказать, что мы надеемся, что сохранится наше братство с Азербайджаном, и, вместе с тем, будет установлена эта истина, и работа комиссии пойдет хорошо», — сказал владыка Шио.

Стоит отметить, что ранее азербайджанская пограничная служба опубликовала заявление, что со стороны некоторых граждан Грузии готовится провокация на границе. В то же время Давид Кацарава, лидер грузинских движения «Сила в единстве», члены которого проводят акции на границах страны, сообщил, что его вызвали в Службу безопасности Грузии.

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