Бишкек, , 15:24 — REGNUM Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Киргизии разрешил снять ограничения на посещение мечетей, церквей и религиозных учреждений с 8 июня. Об этом сегодня, 4 июня, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что при этом религиозные заведения должны будут обеспечить соблюдение положенных санитарных мер как священнослужителями, так и прихожанами.

И те, и другие обязаны будут при посещении религиозных учреждений носить маски и соблюдать безопасную дистанцию между людьми, а также на входе в церкви и мечети у них будут измерять температуру.

Читайте также: Из-за коронавируса во всех мечетях Киргизии запретили пятничные проповеди