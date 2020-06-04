Душанбе, , 15:24 — REGNUM В Таджикистане учреждён институт медиаомбудсменов, основной задачей которых будет следить за соблюдением журналистской этики, беспристрастным и объективным освещением событий в средствах массовой информации.

Как подчеркнул глава Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана Нуриддин Каршибоев, деятельность медиаомбудсменов позволит избежать судебных разбирательств СМИ с госорганами, физическими и юридическими лицами, пишет «Азия-Плюс».

Однако вмешиваться в выбор темы для освещения, а также препятствовать публикации статьи медиаомбудсмены не вправе.

Учреждён институт медиаомбудсменов при содействии американской организации Internews Network. Первыми медиаомбудсменами в Таджикистане стали Азамхон Акбаров, Гульнора Амиршоева и Шамсулло Фозилов.

Медиаомбудсмены уже приступили к работе в шести местных средствах массовой информации: ТВ «Азия», ТВ «СМ-1» (Согдийская область), еженедельники «Фараж» и «Самак», Центр журналистских расследований и агентство «СогдНьюс».