Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Жёсткий карантин в Казахстане может применяться только в критических ситуациях. Об этом 4 июня заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на брифинге.

По его словам, после смягчения ограничительных мер увеличилась активность населения и рост заболеваемости. Министр отметил, что введение нового карантина позволит снизить заболеваемость.

«Но практика показывает, что жесткий карантин — это не решение, он может применяться в критических ситуациях», — добавил Биртанов.

Отметим, по состоянию на 4 июня в Казахстане выявили 12 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6469 человек, скончались 48 пациентов.

Читайте развитие сюжета: Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 12 тыс